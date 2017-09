El desalojo de las vías

Puede que algunos crean que, esto que digo y ustedes leen, lo escribo para congraciarme con los polis por puro mercantilismo profesional. Pero yo lo que quiero es explicar la actuación policial en el paso a nivel de Santiago el Mayor. Otra versión que no sea la del nerviosismo de móvil en las manos.

Vaya por delante que a mí tampoco me gustan los muros. Ni de pantallas acústicas. Yo vivo más cerca de las vías que muchos de los que se rasgan los tuits de indignación y no saben lo que es esperar a que pase el tren para cruzar. Además, no creo que vaya a coger nunca el AVE. Es muy rápido pero igualmente caro para un periodista de provincias.

Lo que fastidia en general es que en España, lo provisional es lo duradero. Lo dijoen su ‘Vuelva usted mañana’ (hay que joderse, en 1833) sobre alguien que quería arreglar un asunto en quince días: “Por último, después de cerca de medio año de subir y bajar, y estar a la firma, o al informe, o a la aprobación, o al despacho, o debajo de la mesa, y de volver siempre mañana: -A pesar de la justicia y utilidad del plan del exponente, negado.”

Yo, a lo que voy, es a dos cosas.

LO PRIMERO

El jueves noche no hubo carga policial ni violencia. Hubo desalojo a la fuerza. Hubo magulladuras. Pero eso no es el uso de la violencia. Ni los agentes cargaron. Una carga son veinte agentes hombro con hombro y escudos corriendo al unísono. Ni un policía sacó la porra, llamada en verdad defensa. No se dio ni un gomazo. Se arrastró a gente y los hubo que se resistieron. No hubo detenidos.

Yo estuve allí. Otros que tanto ladran no.

-Oiga, los protestantes lo hacían por el bien de la ciudad.

-Sí, pero a costa de alterar el orden público.

¿Alguien dudaba de que la UPR no sería capaz de sacar a los dos centenares de personas que ocupaban las vías? Están adiestrados para la seguridad. Los ha formado el Estado español. Con vuestros impuestos, además.

No entro en los loables motivos de los vecinos que están descontentos con esta llegada del AVE. No obstante, los que protestaban sabían que estaban jugando con fuego como el que arrasó las excavadoras de las obras días antes.

-¡Había mayores y niños, por favor!

-Los niños ya debían estar durmiendo, y los mayores ya debían saber dónde se metían.

Miren, a mí, desde pequeñico me enseñaron que si hay un policía en un cruce, debo pasar cuando me lo diga. Es algo que vemos a diario a las salida de los colegios. Y no hay que insultarlos porque también son nuestros vecinos. Una resistencia no violenta exige un alto grado de serenidad y una educación exquisita.

-Que os quitéis de las vías, por favor.

-¡No, hijo de puta! ¡Cabrones!

Restituir el tráfico ferroviario no es represión en las vías. Si lo cortas, te expones a que lo restituyan.

Lamento las magulladuras. De verdad. Las de algunos más que las de otros, todo hay que decirlo. Para unos, verdaderas contusiones. Para otros, galones para ser jaleados.

Ya el jueves se detectaron elementos poco inocentes, ultras de hinchada futbolera que aparecieron por allí. Les importa un pijo el soterramiento y solo buscan la bronca. El viernes hubo directamente vándalos y vandalismo. Y eso no tiene nada que ver con las reivindicaciones pacíficas que viene haciendo la Plataforma Prosoterramiento. Esto se va de las manos a todos.

LO SEGUNDO

A los policías que actuaron el jueves, los de nuestra Región (los del viernes eran Uiperos -de la UIP- llegados de fuera), los he visto trabajar. Los he visto reventar garitos de suelo pringoso y propagación de venéreas, donde se vende la droga que consumen nuestros jóvenes. Los he visto enfrentarse a gente mala de verdad que mata por dinero. Y no se merecían la ristra de insultos oídos en las vías. Aunque lo llevan en el oficio, como otros.

Los que de verdad están contentos son los narcotraficantes, ladrones, tironeros, estafadores, proxenetas, agresores, corruptos, mafiosos, homicidas, violadores, quinquis, defraudadores, extorsionadores, asesinos, abusadores, ciberdelincuentes, timadores y saqueadores. No sé si me dejo a alguno.

Es una lástima que tenga que estar la Policía vigilando gente que protesta en vez de perseguir delincuentes reales.

Tengo amigos que, con los años, se han hecho policías. Y policías que, con el tiempo, se han hecho mis amigos. Lo mismo me pasa con guardias civiles. Con municipales. Y no me cabe duda de que cuando me roben, o me agredan, o sufra un problema, estarán ahí. Al igual que auxiliarán a los que, desde el paso a nivel, les insultaban.